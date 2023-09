Razer Viper V3 HyperSpeed to myszka dla prawdziwych graczy

Do sprzedaży trafiła właśnie nowa, bezprzewodowa myszka od Razera. Mowa o modelu skierowanym do fanów dynamicznych tytułów sieciowych.

Do niedzielnego grania w gry komputerowe wcale nie potrzeba najlepszego czy najdroższego sprzętu, w końcu liczy się przede wszystkim przyjemność. Co innego, gdy mowa o kompetytywnym graniu w gry online. Tutaj każda, nawet najmniejsza przewaga nad przeciwnikiem może zadecydować o zwycięstwie lub przegranej.

Razer kusi częstotliwością odświeżania do 4000 Hz

To właśnie do profesjonalnych graczy i e-sportowców skierowane są myszki, klawiatury, słuchawki czy monitory z wyższej półki. Oferują one często znacznie lepsze parametry przekładające się na niższy czas reakcji. A tak się składa, że lider branży gamingowej - Razer - pokazał nowego gryzonia.

Razer Viper V3 HyperSpeed to bezprzewodowa myszka o wymiarach 127 x 64 x 40 milimetrów i masie 59/82 (bez/z baterią) gramów. Mamy tutaj do czynienia z autorskim sensorem optycznym Razer Focus Pro 30K oraz przełącznikami drugiej generacji o żywotności do 60 milionów kliknięć. Użytkownik ma do dyspozycji sześć programowalnych przycisków, z czego dwa znalazły się na lewym boku.

Czujnik oferuje rozdzielczość do 30 000 DPI, maksymalną prędkość do 750 IPS i przyśpieszenie do 70 G. Dostajemy nawet 280 godzin pracy na jednej baterii/akumulatorze. Nie ma tutaj niestety opcji podłączenia przewodu USB typu C. W grę wchodzi tylko dedykowany odbiornik Razer HyperSpeed.

Myszka Razer Viper V3 HyperSpeed trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena detaliczna w Europie to 80 euro, czyli około 369 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Zobacz: Steam Deck o kilkaset złotych taniej? Tak i to bez kombinowania

Zobacz: MSI chwali się nowymi zestawami chłodzenia cieczą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: oprac. własne