MSI chwali się nowymi zestawami chłodzenia cieczą

Jeśli składasz nowy zestaw komputerowy i szukasz wydajnego chłodzenia wodnego z podświetleniem ARGB LED to może Cię zainteresować nowa oferta firmy MSI.

Najnowsze procesory takie jak AMD Ryzen 7000 czy Intel Raptor Lake oferują szalenie dużą wydajność w grach i programach. Wszystko za sprawą sporej liczby oraz wysokich taktowań. Niestety oznacza to również duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury pod obciążeniem.

MSI MAG CORELIQUID E dostępne będą w bieli i czerni

Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób sięga po układy chłodzenia od firm trzecich. Na popularności zyskują zaś zestawy All in One, które są proste w montażu, ciche i wydajne. A swoją nową propozycję pokazało MSI.

MSI MAG CORELIQUID E to nowa seria gotowych zestawów chłodzenia cieczą. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową chłodnicą o grubości 27 milimetrów. Pompka ukryta została w bloku wodnym i rozpędza się do 3000 RPM. Podstawa chłodzenia jest miedziana, a całość wzbogaca podświetlenie ARGB LED.

Producent zdecydował się tutaj na 120-milimetrowe wentylatory z łożyskiem FDB i wyprofilowanymi łopatkami. Mowa o wydajności od 25,5 do 75,0 CFM. Producent jednak nie zdradza innych kluczowych parametrów jak ciśnienie statyczne, kultura pracy, a więc należy zakładać, że nie ma się czym chwalić.

Opisywane AiO są zgodne z nowszymi i starszymi procesorami AMD oraz Intela, a więc wspierają gniazda AM4 i AM5 oraz LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200 i 1700.

W skład serii MSI MAG CORELIQUID E będą wchodzić modele z radiatorem 360- i 240-milimetrowym oraz dwie wersje kolorystyczne - biała i czarna. Tajwański producent nie zdradził sugerowanych cen. Znając jednak portfolio MSI i ich nazewnictwo będzie to przedstawiciel średniego segmentu cenowego.

