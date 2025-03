Zapomnij o ładowarce. Z Lenovo zasilisz laptopa słońcem

Podczas targów MWC 2025 w Barcelonie firma Lenovo zaprezentowała koncepcyjny laptop Yoga Solar PC , który ma zachęcać do pracy poza biurem, redukując zależność od tradycyjnego zasilania przewodowego. Urządzenie wykorzystuje wbudowany w pokrywę panel słoneczny zdolny do pozyskiwania energii z praktycznie dowolnego źródła światła - najlepsze efekty zapewnia jednak bezpośrednie słońce w bezchmurny dzień.

Jak na razie Lenovo nie planuje masowej produkcji

Laptop wyposażono w 84 ogniwa słoneczne wykonane w technologii Back Contact. Dzięki niej wszystkie elementy montażowe i styki przewodzące umieszczono w taki sposób by umożliwić efektywniejsze pochłanianie światła. Lenovo deklaruje sprawność ponad 24% , podczas gdy standardowe ogniwa osiągają około 19-20%. W idealnych warunkach 20 minut ładowania pozwala podobno uzyskać około godziny odtwarzania wideo.

Dla posiadaczy klasycznych modeli Yoga, którzy chcieliby uniezależnić się od gniazdek, Lenovo zaprezentowało też zewnętrzny zestaw paneli słonecznych. Składa się on z dwóch paneli umieszczonych w konstrukcji otwieranej jak książka, które można przymocować do plecaka lub postawić na podpórce, a następnie zasilać nimi urządzenie poprzez USB typu C. Nadwyżkę energii można także gromadzić w dołączonym powerbanku.