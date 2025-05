MSI zapowiada nowe konsole z serii Claw. Tym razem dostaniemy aż dwa, różne modele

Tym razem firma postanowiła przebadać dwie ścieżki: pierwszą z nich jest dalsze brnięcie w już raz obranym kierunku. W tym wypadku mamy konsole o niezbyt chwytliwej nazwie MSI Claw A8 AI+ A2VM, która też występuje w białej wersji kolorystycznej określanej jako MSI Claw A8 AI+ Polar Tempest Edition A2VM. I owszem, poprzednik miał równie złożoną nazwę, ale wszyscy mówili na niego po prostu MSI Claw. Następca określany jako MSI Claw 2 marketingowo brzmiałby jednak zdecydowanie lepiej.

Ten sam środek w większym opakowaniu

Z drugiej strony można mieć wątpliwości, czy sprzęt ten zasługuje na dwójkę w nazwie. A to dlatego, że znajdziemy tu ten sam układ Intel Core Ultra 7 258V, który trafił do poprzednika. I podobnie jak tam będzie go wspierać 32 GB pamięci LPDDR5x o taktowaniu 8533 MHz. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 1 TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2. W przypadku edycji Polar Tempest możemy liczyć na 2 TB przestrzeni na pliki.

Dużą różnicę zobaczymy na zewnątrz. Tu znajduje się już 8-calowy ekran Full HD o odświeżaniu do 120 Hz i obsługą VRR. Panel ten ma 100% pokrycia sRGB, oraz jasność na poziomie 500 nitów, dzięki czemu gra na zewnątrz nie powinna być problemem. Cieszą także drążki analogowe i spusty z efektem Halla, ponieważ to gwarantuje ich wyższą trwałość i brak problemów z dryfowaniem. Ostatnią istotną zmianą jest bateria 80 Wh, co ma się przełożyć na ponad 4 godziny zabawy.

MSI Claw z AMD