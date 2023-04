MSI musi wycofać nowe karty graficzne. Powód jest kuriozalny

MSI zmuszone jest do wycofania nowych kart graficznych, także od użytkowników, którzy już je kupili. Wszystko przez mylącą nazwę.

Niedawno firma MSI wprowadziła do swojej oferty nową kartę graficzną z serii GeForce RTX 3060 Ti. Prawdopodobnie chodziło o pozbycie się zalegających układów. Rzecz w tym, że teraz muszą je wycofać. Poszło o nazwę nowej karty.

MSI musi wycofać karty GeForce RTX 3060 Ti

Czemu MSI musi wycofać karty? Chodzi o nazwę — MSI GeForce RTX 3060 Ti Super 3X. NVIDIA uznała, że ze względu na obecność słowa "Super" może ona być myląca dla użytkowników i trudno nie przyznać im racji.

Jeszcze do niedawna Zieloni w ten sposób odróżniali ulepszone modele swoich kart. Tymczasem w tym przypadku mamy do czynienia ze zwykłym RTX-em 3060 Ti. Zresztą żaden model Super nie wyszedł w ramach serii RTX 30, ale nie zmienia to faktu, że oznaczenie mogło być problematyczne dla obu firm i samych użytkowników.

NVIDIA notified MSI to recall this graphics card no matter it is called SUPER 3X or SUPER3X 😂😂😂@VideoCardz pic.twitter.com/tuQGgGOyer — HKEPC (@hkepcmedia) April 26, 2023

Co prawda karta pojawiła się w sprzedaży tylko w Azji, ale dla NVIDII nie był to wystarczający argument. MSI musi wycofać kartę ze sprzedaży i zmienić oznaczenia. Jeśli ktoś zdążył kupić ten model, to wkrótce może on mieć wartość kolekcjonerską.

