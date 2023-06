MSI pokazało nowej generacji chłodzenie kart graficznych. Jest ogromne

Firma MSI pokazała nowej generacji chłodzenie do kart graficznych. Jeśli taka jest przyszłość, to potrzebujemy większe obudowy.

Targi Computex 2023, które właśnie odbywają się w Tajwanie, to doskonała okazja do pokazania nowych sprzętów i rozwiązań. W tym roku nie brakuje kilku ciekawych i na swój sposób rewolucyjnych projektów.

Warto wspomnieć między innymi o karcie graficznej ASUSA bez tradycyjnego złącza zasilania czy też pomyśle komputera bez widocznych przewodów. Teraz do tej listy możemy dorzucić nowej generacji chłodzenie do kart graficznych, które zaprezentowała firma MSI. Jest tylko jeden problem, bo jest ogromne.

Chłodzenie do przyszłych kart graficznych?

Projekt MSI jest podobny do tego, co niedawno pokazał Acer. Jest to chłodzenie, które łączy w sobie kilka rozwiązań. Mamy tutaj jednocześnie zintegrowane chłodzenie cieczą typu AiO, potężny radiator z ciepłowodami i miedzianą podstawką, a także komorę parową. Dzięki temu zestaw powinien poradzić sobie z najwydajniejszymi konstrukcjami.

Co prawda jest to tylko projekt i nie wiemy, czy w najbliższym czasie podobna karta trafi na rynek, ale jeśli już miałoby się to stać, to prawdopodobnie przy okazji premiery GeForce RTX 4090 Ti. Możemy podejrzewać, że model ten będzie wymagał potężnego chłodzenia i taki zestaw sprawdziłby się doskonale w najdroższych i najbardziej podkręconych wersjach. Szkoda, że zajmuje aż 4 sloty w obudowie komputera.

Poza tym firma MSI pokazała jeszcze dwa inne chłodzenia nowej generacji. Jedno wykorzystuje rozwiązanie o nazwie DynaVC, czyli komorę parową z ciepłowodami. Trzecim rozwiązaniem jest chłodzenie o nazwie FusionChill, które ma zintegrowany zestaw AiO.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne