Masz psa lub kota? Nowe roboty Mova bezbłędnie rozprawią się z sierścią

Nowości Mova mogą zainteresować zwłaszcza właścicieli zwierząt domowych . Model P50 Ultra wyposażono w szczotkę CleanChop, dzięki której włosy i sierść są skutecznie zbierane , bez osadzania się na niej, co eliminuje konieczność częstego czyszczenia urządzenia. Z kolei system Anti-Tangle zapewnia, że nawet duże ilości sierści zostaną usunięte bez pozostawienia śladu na podłodze czy dywanie.

Dzięki technologii FlexReach roboty sprzątające dobrze radzą sobie z trudno dostępnymi miejscami. System pozwala na wysuwanie szczotki bocznej i jednej z dwóch nakładek mopujących na odległość do 4 cm, co umożliwia dotarcie do narożników, szczelin i przestrzeni pod niskimi meblami.