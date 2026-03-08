Podwyżki cen? Nie w tej promocji. 399 zł i masz 5G i 8 GB RAM

Już za cenę domyślną wynoszącą 599 zł jest to sprzęt ciekawy. Jednak w budżecie 399 zł nie ma szans na znalezienie czegoś lepszego. I to nawet jeśli będziemy szukać w sprzętach używanych. Mamy tu bowiem naprawdę bogate spektrum funkcjonalności. Oczywiście, smartfon ten nie jest demonem wydajności. Zdjęcia również robi przeciętne, chociaż adekwatne do ceny. To po prostu smartfon, któremu nic nie brakuje, a zarazem jest adekwatny do swojej ceny wyjściowej.

Motorola Moto G35

Co mam ma myśli? Już tłumaczę. Otóż za 399 zł znajdziemy tu duży, 6,72-calowy ekran IPS Full HD+ o jasności do 1000 nitów, oraz z odświeżaniem 120 Hz, co jest w tej półce cenowej wręcz fenomenalnym wynikiem. Sercem urządzenia jest natomiast 8-rdzeniowy UNISOC T760, który jest przyzwoitym, acz budżetowym układem 5G. Wspiera go natomiast 8 GB RAM, co w tej półce cenowej jest rzadkością i raczej długo będzie. Na dane użytkownika mamy natomiast 128 GB.