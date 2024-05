AOC znowu to zrobiło. Dobry monitor w dobrej cenie

Szukasz monitora? Zależy Ci na wyższej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania niż zwykle? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma problemu! AOC ma model idealny.

Świadomość konsumencka znacząco wzrosła w ostatnich latach i wiele osób doskonale wie czego oczekuje od nowego sprzętu. To właśnie dlatego w sklepach jest tak duży wybór, dotyczy to również monitorów komputerowych. A tak się składa, że AOC zaprezentowało nową, przystępną cenowo jednostkę QHD.

Sugerowana cena ustalona została na 1061 złotych

AOC Q27B3CF2 to 27-calowy monitor z matrycą IPS, który jest rozszerzeniem znanej nam już rodziny B3. Dostajemy tutaj rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli i częstotliwość odświeżania do 100 Hz. Deklarowany przez producenta czas reakcji to 4 ms (GtG), typowy kontrast wynosi 1500:1, a jasność sięga 350 cd/m2.

Mamy do czynienia z całkiem niezłym odzwierciedleniem kolorów. Specyfikacja zdradza 120,8% pokrycie palety sRGB, 103,5% dla Adobe RGB i wreszcie 96,2% w przypadku DCI-P3. Nie zabrakło też podstawowej technologii synchronizacji obrazu, czyli VESA Adaptive-Sync.

Panel I/O składa się z jednego HDMI 2.0, USB typu C z funkcja przesyłania obrazu i ładowaniem do 65 W, złącza słuchawkowego oraz HUBa USB 3.2 Gen 1. Dopełniają to dwa wbudowane głośniki o mocy 2 W. Monitor oferuje zarówno regulację wysokości, jak i nachylenia ekranu. Wspiera też standard VESA 100.

AOC Q27B3CF2 trafi do polskich sklepów pod koniec maja. Sugerowana cena ustalona została na 1061 złotych, a więc jest tanio. Producent udziela swojej standardowej, 3-letniej gwarancji.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne