Ten blok wodny zmienia zasady gry. Tego jeszcze nie było

Nieznana szerzej firma Modding Café pracuje nad nowym blokiem wodny do CPU, który wiele może zmienić. Wciąż wymaga dopracowania, ale już teraz prezentuje się obiecująco.

Wydawałoby się, że w temacie chłodzenia komputerów trudno o jakąś rewolucję. Tymczasem mało znana firma Modding Café stworzyła blok wodny do procesora, który może być przyszłością rynku. Chociaż rozwiązanie wydaje się proste, do tej pory nie było wykorzystywane na szeroką skalę.

Rewolucyjny blok wodny

Po raz pierwszy Modding Café zaprezentowało swój produkt na targach Computex 2023. Teraz na warsztat wziął go znany overclocker i youtuber o pseudonimie der8auer. Wciąż nie jest to w pełni gotowy produkt, ale projekt jest pewnego rodzaju obietnicą tego, co możemy otrzymać w przyszłości.

Najważniejsza zmiana to dwustronne działanie bloku wodnego. Jego elementy znajdują się zarówno nad procesorem, jak i pod płytą główną. Dziury, które normalnie służą do mocowania chłodzenia, zostały tutaj wykorzystane w formie rurek, którymi przedostaje się chłodząca ciecz. W ten sposób wszystkie przewody można schować przed wzrokiem i stworzyć bardzo minimalistyczny projekt komputera.

Całość wykonana jest z akrylu i prezentuje się wyśmienicie. Niestety, projekt wciąż ma kilka wad. Przede wszystkim element pod płytą główną ma spore rozmiary, więc wymagana jest obudowa, która oferuje dużo miejsca, aby blok w ogóle dało się zmieścić. Poza tym wydajność wydaje się na ten moment słaba. Częściowo może to wynikać ze słabego przepływu cieczy, co do pewnego stopnia na pewno da się jeszcze poprawić.

Pomimo tych wad der8auer zastanawia się, czy projektu nie zaoferować pod własną marką Thermal Grizzly. Wymagałby on trochę pracy i z pewnością nie byłaby to propozycja dla miłośników ekstremalnego overclockingu, ale na pewno znalazłaby swoich fanów.

