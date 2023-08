Specyfikacja Radeon RX 7800 XT ujawniona. Producent zaliczył wtopę

Poznaliśmy oficjalną specyfikację karty graficznej Radeon RX 7800 XT. Jeden z partnerów AMD zaliczył ogromną wpadkę.

W sieci pojawiła się oficjalna specyfikacja karty graficznej Radeon RX 7800 XT. Jednak nie stało się to za sprawą AMD. Jeden z partnerów firmy, a konkretnie PowerColor, zaliczył wpadkę i przedwcześnie opublikował wszystkie informacje.

Specyfikacja Radeon RX 7800 XT

Karta graficzna Radeon RX 7800 XT wyposażona będzie 3840 jednostek strumieniowych. Dla porównania Radeon RX 7900 XT ma ich 5376, więc różnica jest dość duża. Dziwić może też fakt, że bezpośredni poprzednik, czyli RX 6800 XT, również miał więcej procesorów strumieniowych, bo 4608.

Taktowanie wyniesie maksymalnie 2565 MHz w Boost, ale mówimy o modelu podkręconym. Nie wiemy, jak parametry będą prezentować się w wersjach referencyjnych.

Poza tym Radeon RX 7800 XT zaoferuje 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps na 256-bitowej magistrali. To daje przepustowość na poziomie 576 GB/s. Co ciekawe, specyfikacja jest pod kilkoma względami zbliżona do zaprezentowanego niedawno modelu RX 7900 GRE. Różnica to przede wszystkim mniej jednostek strumieniowych, więc RX 7800 XT będzie kartą zauważalnie wolniejszą. To nie napawa optymizmem.

Karta ma dwa 8-pinowe złącza zasilania, a producent rekomenduje do niej zasilacz o mocy aż 800 W. Cena i data premiery wciąż pozostają tajemnicą, ale AMD obiecało, że na sklepowych półkach karty zagoszczą jeszcze w tym kwartale.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz