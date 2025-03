Mio MiVue MP30 – nowa kamera dla wymagających motocyklistów

Najwyższa jakość nagrań – pełna widoczność drogi

Mio MiVue MP30 GPS to kamera stworzona specjalnie dla motocyklistów, którzy oczekują doskonałej jakości obrazu i pełnej dokumentacji trasy. Dzięki zastosowaniu dwóch obiektywów o rozdzielczości 2.5K – przedniego i tylnego – kamera zapewnia pełen podgląd sytuacji na drodze.

Prosta obsługa i wygodne mocowanie

Mio MiVue MP30 to urządzenie intuicyjne i wygodne w obsłudze. Dzięki magnetycznemu systemowi mocowania wystarczy przymocować kamerę, aby rozpocząć nagrywanie. Obsługa sprowadza się do jednego przycisku, co minimalizuje konieczność rozpraszania uwagi podczas jazdy.