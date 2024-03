Microsoft szykuje nową konsolę. Wskazuje na to jeden szczegół

Microsoft jednak zamierza zaprezentować nową wersję konsoli Xbox Series X? Na to wskazują nowe dokumenty.

Jeszcze w tym roku do sklepów powinna trafić konsola PlayStation 5 Pro. Jednocześnie Microsoft podkreślał, że nie zamierza wprowadzać usprawnionych wersji swoich urządzeń. Jednak mogło to być kłamstwo, na co wskazują informacje z Korei.

Xbox szykuje nową konsolę?

Na nową konsolę wskazują dokumenty z koreańskiego biura Radio Research Office. Agencja w ostatnim czasie certyfikowała nowy devkit konsoli Xbox. Ten oznaczony jest jako XDK (Xbox Development Kit) 2089. Zazwyczaj oznaczało to, że za kilka miesięcy do sprzedaży trafi nowy model konsoli, więc nie możemy wykluczyć, że tak samo będzie tym razem.

국립전파연구원, 3월 18일 MS XDK Console 인증통과 (출처 : XBOX 정보 카페 | 네이버 카페) https://t.co/c3VmTd1n7R



Microsoft's new Xbox Dev Kit (XDK) console was certified by the National Radio Research Agency in Korea today.

This means that you can use the device in Korea.

It is… pic.twitter.com/jZAuYlynV4 — Xbox News for Koreans 🇰🇷 - 네이버 Xbox 정보 카페 (@KoreaXboxnews) March 18, 2024

Na ten moment nie wiemy, czym dokładnie będzie nowa konsola. Plotki sugerowały między innymi białą wersję Xbox Series X bez napędu, ale to raczej nie wymagałoby nowego devkita. Inni sugerują, że może to być handheld, nad którym Microsoft też ma podobno pracować. Oczywiście może to być też Xbox Series X Pro lub coś w tym stylu, ale chociaż nie możemy tego wykluczyć, to wydaje się to mało prawdopodobne.

Zobacz: Sony wszczyna dochodzenie. Chodzi o PlayStation 5 Pro

Źródło zdjęć: Reddit

Źródło tekstu: VideoCardz