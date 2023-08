Swojego pada naprawisz w domu. Microsoft da Ci nawet instrukcję

Kontroler do Xboxa naprawisz w domu. Microsoft już sprzedaje części i udostępnił instrukcje.

To mały krok dla Microsoftu, ale dla graczy może być ogromny. Można samodzielnie naprawiać kontrolery z serii Xbox Wireless Controller oraz Xbox Elite Series 2 Wireless Controller.

W Microsoft Store są już obudowy, przyciski oraz części elektroniczne dla padów (płytka sygnałów wejściowych oraz płytka główna z gałkami i z silnikami wibrującymi), można też pobrać instrukcje serwisowe. W planach są także instrukcje w postaci filmowej, ale wygląda na to, że strona jest jeszcze w budowie. Trafiłam na kilka linków, które jeszcze nie działają.

Ceny części są dość wysokie, jeśli porównamy je do cen gotowych kontrolerów. Nie sposób też nie zauważyć, że brakuje tu nakładek na gałki analogowe. Jeśli zaś gałka będzie driftować, trzeba wymienić całą płytkę, razem z silnikami odpowiadającymi za wibracje. No i gdzie tu myślenie o planecie? Całe szczęście, że kontrolery do Xboxów są raczej długowieczne.

Budowa kontrolerów prawdopodobnie nie zakładała żadnych bardziej zaawansowanych prac poza serwisem, więc wiele rzeczy jest zlutowanych na stałe. Zwykły użytkownik ma tylko odkręcić śrubki i ewentualnie przepiąć tasiemkę.

Myślę jednak, że plusy przeważają nad minusami tego programu. Żeby daleko nie szukać, Microsoft udostępni części innym sprzedawcom (iFixit już je ma), więc lada chwila powinny trafić do polskich sklepów. Do DualSense Edge właściwie nie można kupić sobie części zamiennych, choć na plus muszę zaliczyć to, że Sony sprzedaje je od razu z zapasowym zestawem analogów. Nintendo naprawi wadliwe gałki Joy-Conów za darmo, ale do tego musi zabrać kontroler do serwisu.

