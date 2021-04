Microsoft Surface Laptop 4 zaprezentowany. W Polsce ruszyła przedsprzedaż ze słuchawkami Surface Earbuds w zestawie

Kamera internetowa Microsoft Modern. Według badań, uczestnicy wirtualnych spotkań angażują się bardziej aktywnie w rozmowę, gdy mają włączone kamery i mogą widzieć się nawzajem. Internetowa kamera Microsoft Modern zapewnia wysokiej jakości obraz podczas wideokonferencji, rozszerzając możliwości wewnętrznych kamer i oferując certyfikację Microsoft Teams. Nową kamerę internetową można łatwo podłączyć do monitora, laptopa lub postawić na statywie, aby zapewnić wysokiej jakości wideo 1080p z HDR i kątem widzenia do 78°. Technologia True Look zapewnia świetny obraz dzięki automatycznemu balansowi bieli, automatycznej regulacji światła czy możliwości retuszu twarzy. A jeśli użytkownik nie zawsze chce być widoczny, może z łatwością zamknąć osłonę obiektywu, a specjalna dioda LED dodatkowo powiadomi go, że obraz z kamery jest niewidoczny dla rozmówców. Sprzedaż kamer internetowych Microsoft Modern Webcam rusza w czerwcu tego roku. Kamera będzie dostępna w cenie 69,99 USD (268 zł).