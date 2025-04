MediaTek Dimensity 9400+ oficjalnie: podkręcona moc i lepsze AI dla flagowców

Większa wydajność i efektywność energetyczna

Dimensity 9400+ bazuje na znanej już architekturze "All Big Core", łączącej potężne rdzenie dla zapewnienia maksymalnej wydajności. Konfiguracja obejmuje jeden najmocniejszy rdzeń ARM Cortex-X925, teraz taktowany zegarem do 3,73 GHz, trzy rdzenie Cortex-X4 oraz cztery rdzenie Cortex-A720. MediaTek podkreśla, że taka budowa przyspiesza działanie zarówno w zadaniach jedno-, jak i wielowątkowych, co przekłada się na płynniejsze działanie systemu Android i aplikacji.