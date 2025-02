Tego laptopa kupisz 1000 zł taniej, ale musisz być bardzo szybki

ACER Nitro V 15 ANV15-41-R243

Sercem urządzenia jest układ AMD Ryzen 5 7535HS, którego wspiera 8 GB RAM DDR5. Za przetwarzanie grafiki odpowiada Nvidia RTX 2050. Nie jest to najświeższy układ graficzny, jednak w tej cenie to istna bestia. Jego ekran to 15,6-calowa matryca Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Na dane użytkownika znajdziemy natomiast 512 GB NVMe. I owszem, jest to sprzęt w który należy nieco zainwestować. Na przykład w 16 GB RAM. Jednak w cenie 2399 złotych nic lepszego na rynku pierwotnym nie znajdziecie. Musicie jednak być szybcy: w momencie pisania tego tekstu pozostało jedynie 19 sztuk objętych promocją.