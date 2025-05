Wystarczy telefon w kieszeni, nawet wyłączony. Kłopoty murowane

Matura 2025 - co można wnieść?

Jak widać, na liście nie ma żadnej elektroniki. To dlatego, że jest ona ściśle zakazana. Na egzamin pod żadnym pozorem nie można wnieść smartfonu lub smartwatcha, nawet jeśli będą one wyłączone. To wystarczy, aby egzamin został unieważniony. To samo tyczy się wszelkich sprzętów, które pozwalają na łączenie się z innymi urządzeniami lub internetem (np. słuchawki).