Masz problemy z sercem? Ten smartwatch został stworzony dla Ciebie

I oczywiście: w dużej mierze jest to zwykły smartwatch. Wyświetla on powiadomienia, mierzy naszą aktywność, a nawet pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych za jego pomocą . Rzecz jasna wtedy, kiedy jest on sparowany ze smartfonem. Jednak nie to jest w jego przypadku najważniejsze, a jego funkcje zdrowotne.

Smartwatch dla zdrowia

Jak już wspomniałem wyżej, jego pomiary EKG jak na zegarek są niezwykle dokładne, co potwierdza nawet stosowny certyfikat. Dodatkowo dysponuje on także funkcją ciśnieniomierza. Ta działa na zasadzie pompowanej poduszki powietrznej, która ukryta się w jego pasku. Pod tym względem wedle licznych testów nie odstaje on od tradycyjnych ciśnieniomierzy. Pozwala za to na wygodne przeprowadzenie 24-godzinnego pomiaru ciśnienia. Potrafi także zmierzyć temperaturę, puls, natlenienie krwi, oraz sztywność naszych tętnic. I oczywiście w żadnym wypadku nie sugeruję, żeby osoby z problemami zdrowotnymi zaprzestały używania dedykowanego sprzętu, lub przestały stawiać się na profesjonalne badania. Jednak Huawei Watch D2 może być dla nich świetnym uzupełnieniem i monitorować ich stan w czasie rzeczywistym. A wszystko to w formie miniaturowego i wygodnego urządzenia za 1599 złotych.