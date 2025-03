Masz problemy z pamięcią? Część z nich może rozwiązać ten produkt za mniej, niż 50 złotych

I chociaż coraz więcej smartfonów jest pozbawionych tej jakże istotnej funkcji, to jednak wciąż przybywa urządzeń, które są z nimi zgodne . Mowa tu o aparatach, kamerkach, dronach, czy konsolach do gier. Współczesne karty pamięci poradzą sobie w każdym z tych scenariuszy, a nie kosztują przy tym fortuny . Zwłaszcza kiedy znajdziemy je w promocjach takich jak ta.

SanDisk Ultra microSDXC 128GB

W ten oto sposób możecie nabyć kartę SanDisk Ultra microSDXC o pojemności 128GB za jedyne 44,99 złotych. Jest to karta klasy 10, co oznacza, że pozwala ona na zapis filmów w jakości Full HD. Natomiast jej odczyt odbywa się z prędkością do 100 MB/s. Świetnie sprawdzi się więc w mniej wymagających zastosowaniach, jak na przykład jako pamięć do kamerki samochodowej, albo prostszego aparatu, czy po prostu tani i mały magazyn na dane. A wszystko to za jedyne 44,99 złotych.