Masz potężny i drogi dysk SSD? Zadbaj o jego wydajność i żywotność za 49 zł

A dokładniej tyle zapłacisz za to aktywne chłodzenie dla swojego dysku. To składa się z dużego, aluminiowego radiatora o 9 żeberkach, oraz czterech miedzianych rurek cieplnych. A wszystko to chłodzone aktywnie czteropinowym wentylatorem, jednak i bez niego daje niesamowity efekt. Jego rozmiar sprawia, że jest kompatybilny z każdym dyskiem M.2 2280.