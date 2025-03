Masz Google Pixel i doskwiera ci ta usterka? Winna jest aktualizacja

Wahania jasności przy oglądaniu wideo i niska jasność tapety

Google wydał aktualizację March Pixel Feature Drop dla smartfonów Google Pixel na początku marca 2025 r. Uaktualnienie poprawiło wydajność telefonów i naprawiło kilka znanych bugów, ale jak się okazało - wprowadziło też nowe usterki. Niektórzy skarżyli się wcześniej na zbyt intensywne haptyczne wibracje, które nadal są zbyt mocne nawet po zredukowaniu do minimum (nie jest do tej pory jasne, czy to zamierzona zmiana, czy bug). Tymczasem najnowsza usterka, której doświadczyli użytkownicy, związana jest z ekranem.