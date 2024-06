Logitech prezentuje nową, niskoprofilową klawiaturę dla graczy

Logitech prezentuje nową klawiaturę dla graczy. Model Logitech G515 LIGHTSPEED TKL wyróżnia się niskoprofilową konstrukcją i komunikacją bezprzewodową.

Logitech G515 LIGHTSPEED TKL

Firma Logitech zaprezentowała nową, niskoprofilową klawiaturę mechaniczną dla graczy. Dodatkowo model Logitech G515 LIGHTSPEED TKL, bo tak brzmi jego pełna nazwa, charakteryzuje się pracą bezprzewodową, więc spodoba się przeciwnikom kabli.

Wraz z kultową klawiaturą G915, Logitech G dostarczył pierwszą w swoim rodzaju niskoprofilową klawiaturę znaną z wyjątkowej jakości, najwyższej wydajności i wysokiej klasy funkcji. Dzięki niskoprofilowej konstrukcji G515 przesunęliśmy granice jeszcze dalej. W G515 zachowaliśmy elegancki wygląd, jednocześnie wprowadzając nasze najnowsze innowacje technologiczne, takie jak LIGHTSPEED, LIGHTSYNC i KEYCONTROL, aby zapewnić graczom zaawansowaną i wydajną klawiaturę gamingową.

- powiedział Arnaud Perret-Gentil, Head of PC Gaming w Logitech G.

Nowa klawiatura ma zaledwie 22 mm wysokości, co eliminuje potrzebę dokładania do niej podpórkę pod nadgarstki. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu niskoprofilowych przełączników, których całkowity skok wynosi 3,2 mm, ale aktywacja następuje już po 1,3 mm.

Warto wspomnieć też o piance tłumiącej dźwięki, wstępnie nasmarowanych przełącznikach i zintegrowanych stabilizatorach, co powinno się przełożyć na płynniejszą i cichszą pracę. Nie brakuje też podświetlenia RGB. Z kolei wbudowana bateria pozwala na maksymalnie 36 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Klawiatura dostępna jest w kolorach białym oraz czarnym. Oficjalna rekomendowana cena to 619 zł.

Źródło zdjęć: Logitech

Źródło tekstu: Logitech