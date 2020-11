Logitech G PRO X SUPERLIGHT - mysz bezprzewodowa lekka jak piórko

Logitech wprowadza na rynek najlżejszą myszką bezprzewodową w swojej ofercie. Waży mniej, niż 63 gramy, a co potrafi i ile kosztuje?

Logitech G PRO X Superlight to myszka zaprojektowana z myślą o profesjonalnych esportowcach. Została przetestowana podczas finału 12 sezonu ESL PRO League, a korzystający z niej gracze G2 Esports wygrali Mistrzostwa EuropyLeague of Legends 2020.

Benita Novshadian, znana również jako bENITA, zawodowa zawodniczka Valorant dla CLG, jest nią zachwycona:

Zawsze szukam idealnego sprzętu, który będzie uzupełniał moje umiejętności. Najnowsza mysz PRO X Gaming jest lekka i dokładna, co pozwala mi skupić się tylko na grze i zadaniu, które mam przed sobą. Absolutnie nic mnie nie powstrzymuje!

PRO X SUPERLIGHT została wyposażona w technologię LIGHTSPEED 2,4 GHz, która umożliwianie zawodne połączenie bezprzewodowe i zapewnia do 70 godzin pracy na baterii. Posiada duże teflonowe ślizgacze, które zapewniają precyzję, szybkość i zwrotność. Jest prawie 25% lżejsza od standardowej myszy bezprzewodowej PRO Wireless, zaś jej serce to czujnik HERO 25K firmy Logitech G, który działa w rozdzielczości 25,600 DPI. Jest to pierwszy na rynku czujnik myszy, który może dokładnie śledzić ruch na poziomie submikronów - około 1/50 grubości ludzkiego włosa - bez uszczerbku na dokładności oraz bez użycia wygładzania.

Zobacz: Logitech G733 Lightspeed – słuchawki gamingowe? Wygodniejszych nie znajdziesz!

Warto dodać, że czujnik HERO 25K wykorzystuje inteligentny system zarządzania energią do ciągłego dostosowywania liczby klatek na sekundę w oparciu o ruch myszy, aby zminimalizować zużycie energii. Nawet przy wysokim DPI, HERO jest 10x bardziej wydajny niż poprzednie czujniki Logitech G. Oleksandr Kostyliev, znany lepiej jako s1mple, profesjonalny gracz Counter-Strike: Global Offensive z zespołu NatusVincere (NAVI), tak podsumowuje wrażenia z jej używania:

Dobra celność jest najważniejsza, zwłaszcza podczas gry w CS:GO. Logitech G PRO X SUPERLIGHT pozwala mi grać na najwyższym poziomie, z zerowymi ograniczeniami, bez kompromisów i co najważniejsze, z maksymalną celnością!

PRO X SUPERLIGHT zasili szeregi serii PRO, która już teraz cieszy się uznaniem wśród wiodących światowych profesjonalistów w dziedzinie esportu

Logitech G PRO X SUPERLIGHT będzie dostępna od dzisiaj w przedsprzedaży na stronie Logitechg.com w przewidywanej cenie 599PLN. Dostępne będą dwie wersje kolorystyczne: czarna oraz biała.