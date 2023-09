Lidl rozbija bank. Hit dostępny za ułamek ceny

Lidl przecenia swojego popularnego robota kuchennego. Silvercrest Monsieur Cuisine Connect w nowej promocji pokonuje dotychczasowy rekord — tak tanio jeszcze nie było.

Trwa wojna cenowa w świecie inteligentnych robotów kuchennych i z korzyścią dla klientów, pęka kolejna granica. Bez problemu można kupić znacznie droższe roboty planetarne, tymczasem tutaj mamy do czynienia z urządzeniem smart, które nie tylko pozwoli łatwo przygotować posiłki, ale dodatkowo przeprowadzi nawet laika przez cały ten proces za rękę.

Silvercrest Monsieur Cuisine Connect aktualna promocja

W najnowszej odsłonie promocji na lidl.pl kupić można Silvercrest Monsieur Cuisine Connect o aż 500 zł taniej — za 1399 zł zamiast 1899 zł. Tym samym sklep "poprawił" swoją promocję z połowy lipca, gdy cena była obniżona o 300 zł do 1599 zł. Katalog promocyjny obowiązuje od poniedziałku 25 września, ale promocje na wyposażenie kuchni ruszają we czwartek 28 września. Co jednak istotne, oferta obowiązuje wyłącznie do 30 września (sobota), więc okienko na skorzystanie z niej jest bardzo krótkie.

Co potrafi Monsieur Cuisine Connect?

Promocją objęty jest tańszy brat Monsieur Cuisine Smart, oferujący równie pojemny garnek ze stali nierdzewnej (4,5 litra, pojemność potrawy do 3l), obroty od 120 do 5200 na minutę, gotowanie do 1000 watów, mieszanie do 800 watów, zakres temperatur od 37 do 130 stopni Celsjusza, zintegrowana wagę, obroty w lewo i prawo, ugniatanie, przypiekanie czy gotowanie na parze. Akcesoria można myć w zmywarce.

Podstawową różnicą względem droższego modelu jest uproszczony interfejs, bez sterowania głosowego, dostosowania porcji czy instrukcji wideo, nie ma też funkcji fermentowania czy gotowania Sous-Vide. Osoby lubiące gotować nawet jednak i bez tych dodatków znajdą w urządzeniu solidnego, kuchennego kompana. Zestaw akcesoriów jest analogiczny do tego w droższym wariancie Smart:

