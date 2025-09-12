Lidl musi szykować się na oblężenie. Taka promocja tylko dziś

Produkt dobry, ale... Kompresor po pierwszym użyciu sprawia wrażenie, że robi dobrze to, do czego został stworzony. Koło, gdzie ciśnienie było małe dopompował idealnie, a w kole gdzie było ciśnienie zbyt duże - upuścił nadmiar. Pracuje dobrze zarówno na zasilaniu 12V, jak i na 230V. Jedyne, do czego chciałbym się przyczepić, to jednak przewód zasilający 12V - powinien być dłuższy (...) Mimo wszystko kompresor spełnia swoje zadanie i jest wart swojej ceny. Na jego korzyść przemawia wyświetlacz, na którym ustawiamy pożądane ciśnienie i kompresor sam pilnuje by było właściwe.

chwali sprzęt jeden z użytkowników.