Sprzęt

Lidl musi szykować się na oblężenie. Taka promocja tylko dziś

Lidl wie co dobre. Wie też doskonale jak zadowolić swoich klientów. Tym razem, w ramach oferty dnia, przecenił jeden ze swoich wysoko ocenianych produktów z kategorii taniej elektroniki. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:38
0
Lidl rzucił produkt dnia za 119 zł

W ramach produktu dnia dyskont rzucił dziś przenośny kompresor z cyfrowym wyświetlaczem 12 V/230 V. Oznacza to, że w dzisiejszym dniu (piątek, 12 września 2025 roku) kupimy go za jedyne 119 złotych. Regularna cena urządzenia to 149 zł, zatem jeśli tylko jesteśmy zainteresowani zakupem, warto pospieszyć się i odwiedzić Lidla. Co istotne, przenośny kompresor jest bardzo wysoko oceniany przez użytkowników. Mimo wysokich ocen użytkownicy doskonale wskazują jego drobne mankamenty. Warto poczytać komentarze, zanim dokonamy zakupu.

Produkt dobry, ale... Kompresor po pierwszym użyciu sprawia wrażenie, że robi dobrze to, do czego został stworzony. Koło, gdzie ciśnienie było małe dopompował idealnie, a w kole gdzie było ciśnienie zbyt duże - upuścił nadmiar. Pracuje dobrze zarówno na zasilaniu 12V, jak i na 230V. Jedyne, do czego chciałbym się przyczepić, to jednak przewód zasilający 12V - powinien być dłuższy (...) Mimo wszystko kompresor spełnia swoje zadanie i jest wart swojej ceny. Na jego korzyść przemawia wyświetlacz, na którym ustawiamy pożądane ciśnienie i kompresor sam pilnuje by było właściwe.

chwali sprzęt jeden z użytkowników. 

Kompresor posiada cyfrowy wyświetlacz ciśnienia powietrza, co jest bardzo wygodne. Wyświetlać możemy w barach, psi lub kPa.

Urządzenie jest proste w obsłudze — wystarczy nacisnąć przycisk. Idealnie nada się do pompowania piłek, materaców, opon rowerowych i samochodowych. 

Pod Lidlem ustawią się dziś kolejki. Kultowy sprzęt o 700 zł taniej

Przenośny kompresor z Lidla
Image
telepolis
