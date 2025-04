Lidl kusi promocją. Thermomix traci sens

Z okazji Świąt Wielkanocnych Lidl przygotował promocję na swój flagowy robot kuchenny, czyli Monsieur Cuisine Smart z Wi-Fi , czyli popularnego Lidlomixa. Sprzęt będzie do kupienia w dużo niższej cenie.

Promocja na Monsieur Cuisine Smart z Wi-Fi

Monsieur Cuisine Smart z Wi-Fi pojawił się w najnowszej gazetce promocyjnej Lidla i to od razu na pierwszej stronie. Już od najbliższego poniedziałku (7 kwietnia) robot będzie dostępny w cenie niższej aż o 700 zł. Zapłacimy za niego 1799 zł zamiast regularnych 2499 zł. Promocja potrwa do soboty 19 kwietnia. Aby z niej skorzystać, konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.