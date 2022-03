LG prezentuje laptopy LG Gram 16 i 17 (2022)

LG zaprezentował tegoroczną odsłonę laptopów LG Gram. Oba modele mają wiele różnych wersji, ale wszystkie są dobre i... drogie.

LG niestety nie wydaje już smartfonów, a co za tym idzie o wiele rzadziej pojawia się na TELEPOLIS.PL. Na szczęście koreański producent nie rezygnuje z wydawania swoich laptopów z serii LG Gram. Teraz zaprezentował on kolejne urządzenia z tej serii.

LG Gram 16 i LG Gram 17 mają dwunastą generację układów Intela. Pierwszy laptop ma wyświetlacz o przekątnej 16 cali oraz Intela i5-1240P. Drugi model ma ekran o przekątnej cali i jest dostępny w wersji z i5-1240P oraz z i7-1260P. Pod względem grafiki klient będzie mógł wybrać pomiędzy wersjami mającymi tylko Iris Xe, a takimi z RTX 2050.

LG Gram będą dobrze wyposażone, ale drogie

Pamięć RAM zaczyna się na 8 GB, a kończy na 32 GB. W kwestii dysku SSD LG startuje od 256 GB. Akumulator ma natomiast 90 wH. LG zapowiedział też, że nowe laptopy będą same wykrywały, czy ich właściciel odejdzie od ekranu. Gdyby ktoś patrzyłby się na laptopa stojąc za plecami użytkownika, to urządzenie samo to wykryje. Wyświetli ono wtedy ostrzeżenie, lub przyciemni ekran.

Niestety, laptopy LG są drogie. To się nie zmieni. Na przykład LG Gram w wariancie i5/16 GB/256 GB będzie kosztować 2,29 miliona koreańskich wonów. To prawie 8 tysięcy złotych. W kwietniu zacznie się przedsprzedaż laptopów. Komputery tego typu dostępne będą w barwie białej, czarnej i węgla drzewnego.

Nie wiemy kiedy dokładnie opuszczą one Koreę Południową, na pewno jednak to się stanie.

Zobacz: Głos z zaświatów: LG Velvet dostaje Androida 12

Zobacz: Tak wygląda 325-calowy telewizor LG w cenie ponad 6,5 mln zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: lg

Źródło tekstu: lg, fonearena, gsmarena