Lenovo rozdaje klocki LEGO. Jest kilka opcji

Już dziś można skorzystać z ciekawej promocji Lenovo na dzień dziecka. Producent do zakupu sprzętu dorzuca bonus o sporej wartości.

Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami, więc wielu rodziców może zastanawiać się, co kupić swoim pociechom, by sprawić im radość i uczcić ich dzień. Pomocną rękę wyciąga Lenovo ze swoją ciekawą promocją, w ramach której do zakupu ich sprzętu można dostać zestawy klocków LEGO.

Laptop, Chromebook lub tablet w zestawie z klockami LEGO

W promocji biorą udział laptopy Lenovo wyposażone w procesory Intel. Mowa tu o modelach IdeaPad 3, IdeaPad Slim 3, IdeaPad 5 i IdeaPad Slim 5. Oferta obejmuje również Lenovo Chromebook oraz tablety w postaci serii P11 2. generacji, P11 Pro 2. generacji i P12 Pro.

Osoby, które w najbliższym czasie zdecydują się na zakup jednego z wymienionych modeli mogą liczyć na gratis w postaci zestawu klocków LEGO Technic 42107 Ducati Panigale V4 R.

To jednak nie wszystko, gdyż równie ciekawy prezent czeka na osoby, które zdecydują się na zakup IdeaPad 5 Pro lub jednego z laptopów z gamingowej oferty Lenovo. Do kupna urządzenia z serii LOQ, IdeaPad Gaming 3 oraz Legion, producent komputerów dorzuca zestaw klocków LEGO Harry Potter 76389 Komnata tajemnic w Hogwarcie o wartości 569,00 zł!

Jak wziąć udział w akcji promocyjnej?

Wzięcie udziału w promocji Lenovo na Dzień Dziecka jest dziecinnie proste. Wystarczy w okresie od 15 maja 2023 roku do 25 czerwca 2023 roku dokonać zakupu jednego z urządzeń wyszczególnionych na stronie promocji. Pełna lista dostępna jest tutaj.

Następnie należy zgłosić się do promocji, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej akcji. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu oraz skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia.

