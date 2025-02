Ten laptop z Windowsem ma baterię na 24h pracy i jest do kupienia w świetnej promocji

Bądźmy szczerzy: procesory ARM na laptopie z Windowsem nie są optymalnym wyborem dla każdego użytkownika. Głównym problemem jest mocno ograniczona kompatybilność z aplikacjami x86 i x86-64, które to przecież są główną siłą Windowsa. Przynajmniej z perspektywy części użytkowników. Nie brakuje bowiem osób, dla których najważniejsze aplikacje do pracy to te od Microsoftu. I pod tym względem takie urządzenia jak Acer Swift 14 AI X Plus X1P-42-100, którego możecie kupić dziś 500 zł taniej , są idealnym wyborem.

Acer Swift 14 AI X Plus X1P-42-100

Omówmy sobie pokrótce jego specyfikację. Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon X Plus, którego wspiera 16 GB RAM. Obecność tego układu przekłada się na astronomiczny czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Ten według niezależnych testów sięga do nawet 24 godzin. Tym samym jeśli wykorzystywalibyśmy tego laptopa do pracy biurowej, to ładowarka byłaby nam potrzebna co trzy dni pełnej pracy. Bardzo dużym atutem tego laptopa jest również jego ekran. Mowa tu o 14,5-calowej, matowej matrycy. Jej rozdzielczość to 1920 x 1200 i została ona wykonana w technologii IPS. Jednak jej największym atutem jest odwzorowanie kolorów. Pokrywa ona 100% przestrzeni sRGB. A wszystko to w promocyjnej cenie jedynie 2999 złotych.