MSI Stealth 16 AMG, czyli laptop piękny i szybki jak Mercedes

MSI słynie ze sprzętu tworzonego we współpracy z innymi firmami. Na swoim koncie mają między innymi laptopy w motywie gier Heroes of the Storm i Rainbow Six Siege. Tym razem Tajwańczycy weszli o poziom wyżej.

Wczoraj w Kielcach odbyła się wyjątkowa prezentacja nowego laptopa MSI, na której nie zabrakło redakcji Telepolis. Na torze wyścigowym Tajwańczycy pokazali oficjalnie w Polsce laptopa, która zapowiadany był już pod koniec maja na targach Computex 2023. Mowa oczywiście o wyjątkowym MSI Stealth 16 AMG.

MSI Stealth 16 AMG wyceniono w Polsce na 15 800 złotych

MSI Stealth 16 AMG to laptop ważący 1,88 kilograma. Sercem urządzenia jest jeden z flagowych procesorów, a dokładniej Intel Core i9-13900H wyposażony w 14 rdzeni i 20 wątków pracujących z zegarem do 5,4 GHz. Nie zabrakło też karty graficznej najnowszej generacji, czyli NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop (105 W TGP).

Całość doprawiono SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności 2 TB oraz aż 32 GB pamięci RAM typu DDR5. Klawiatura powstała we współpracy z Steelseries i projektowaną ją z myślą o graczach, a więc nie zabrakło tutaj RGB LED. Postawiono również mocny nacisk na kwestię audio - głośniki zostały opracowane przez Dynaudio.

Wisienką na torcie jest 16-calowa matryca typu OLED o stosunku 16:10. Mowa o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli (4K) z dobrym odwzorowaniem kolorów. Przekłada się to zarówno na dużą immersję w grach, jak i spory obszar roboczy przydatny podczas poważnej pracy.

MSI Stealth 16 AMG to laptop dla fanów detali. Przycisk spacji jest stworzony we wzorze wszystkim dobrze znanej szachownicy, a włącznik laptopa jest odwzorowaniem samochodowego przycisku Start Engine. Kolor laptopa jest dobrze znanym odcieniem wykorzystywanym przez sportowe samochody Mercedesa.

Premiera laptopa obędzie 28 sierpnia. Można zakupić go przedpremierowo i kosztuje on 15 800 złotych (w promocji możesz zaoszczędzić 400 złotych). To sporo jak na polskie warunki, ale należy pamiętać, że mowa o wyjątkowym laptopie skierowanym do twórców treści, graczy, no i oczywiście fanów Mercedes Benz AMG.

Źródło zdjęć: Telepolis / Martyna Janiszewska

Źródło tekstu: oprac. własne