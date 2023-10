Nowy król polskich miast? Lamax wprowadza swoją hulajnogę

Lamax wprowadza na nasz rynek swoją nową hulajnogę z segmentu premium. Rozpędzi się do 25 km/h i przejedzie do 70 kilometrów na jednym ładowaniu.

Już teraz na polskie ulice można wjechać nową hulajnogą elektryczną marki Lamax. E-Lander SA50 została zaopatrzona w silnik o mocy 500 W, co w połączeniu z pojemną baterią ma zagwarantować do 70 kilometrów jazdy na jednym ładowaniu. Tanio jednak nie będzie.

Lamax e-Lander SA50 to nowy król polskich miast?

Marka Lamax właśnie wprowadziła na nasz rynek hulajnogi e-Lander SA50, które w oficjalnym sklepie kosztują 4598,97 złotych. W tej cenie otrzymujemy pojazd o mocy 500 W, który jest w stanie rozpędzić się do 25 km/h lub 35 km/h po zdjęciu ogranicznika.

Urządzenie zostało zaopatrzone w akumulator o pojemności 15000 mAh, więc zostało przystosowane do pokonywania nawet większych odległości. Producent obiecuje nawet do 70 kilometrów zasięgu na jednym ładowaniu. Hulajnoga poradzi sobie również na nierównym terenie, gdyż przednie koło korzysta z systemu amortyzatorów. Jest to przydatne również po jeździe po chodników, gdzie nierzadko można trafić na wystające i krzywe płyty.

Najważniejsze cechy urządzenia:

Moc 500 W Pojemność akumulatora 48V / 15Ah (720 Wh) Rodzaj akumulatora Litowo-jonowy Maksymalna prędkość 35 km/h (po zdjęciu ogranicznika) 3 tryby prędkości 1) 6 km/h (tryb pieszy)

2) 15 km/h

3) 25 km/h Maksymalny zasięg 70 km Koła 12" (opony pneumatyczne) Układ hamulcowy Dwa hamulce tarczowe Kolor Czarny Masa 25 kg Maksymalne obciążenie 120 kg Wymiary (w stanie złożenia) 124 × 63 × 58 cm (długość, szerokość, wysokość) Wymiary (w stanie rozłożenia) 124 × 63 × 120 cm (długość, szerokość, wysokość) Wysokość kierownicy 118 cm Wymiary podestu 53 × 23 cm (długość, szerokość) Prześwit (odległość najniższego

punktu podwozia od podłoża) 11 cm Zalecane wymagania dla użytkownika Wzrost 130 – 190 cm, waga <120 kg,

wiek 14 – 60 Kolorowy wyświetlacz LCD TAK (prędkość, stan akumulatora, wskaźnik LED, oświetlenie, tryb prędkości, zasięg) Akcesoria Oświetlenie LED, przednie zawieszenie, hamulce tarczowe, dzwonek, kolorowy wyświetlacz LCD, duże koła 12" Inne funkcje manetka gazu, obrotomierz, bezpiecznik przed niechcianym rozjazdem, wybór trybów prędkości, wskaźnik stanu akumulatora i przebytej odległości, automatyczna rekuperacja

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne