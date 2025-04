Kup Realme 14 Pro lub Realme 14 Pro+ i odbierz do 400 zł

Realme 14 Pro lub Realme 14 Pro+ to dwie nowości marki, które zadebiutowały na początku marca i są już od jakiegoś czasu dostępne w sprzedaży w Polsce. By dodatkowo zachęcić do ich kupna, producent ruszył z nową promocją. Korzystając z niej, można zgarnąć nawet 400 zł zwrotu.