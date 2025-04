Kup laptop Lenovo i odbierz darmowy zestaw akcesoriów

Sprzęt

Firma Lenovo wystartowała z nową promocją, która ma nas zachęcać do kupna laptopów z serii Yoga. Decydując się na to, można w prezencie otrzymać zestaw akcesoriów do pracy czy rozrywki. W skład zestawu wchodzą: mysz, słuchawki i plecak Lenovo. Akcja trwa do 1 czerwca 2025 r.