Switch 2 obnażony. Rozebrał go na części i... nie znalazł nic nowego

Chociaż Nintendo Switch 2 oficjalnie ma premierę dopiero jutro, 5 czerwca 2025 , to konsola trafiła już w ręce pierwszych użytkowników oraz dostępna jest na wystawach w wielu sklepach. Nie da się z niej jeszcze w pełni korzystać, jako że potrzebna jest specjalna, oficjalna aktualizacja oprogramowania. Ale to nie przeszkadza w rozebraniu urządzeniu.

Nowy chip jest dwa razy większy od oryginału

W serwisie YouTube na kanale ProModding pojawiło się nagranie z tego procesu , które ujawnia m.in. nowy SoC od NVIDII oraz szczegółowo prezentuje płytę główną, łącznie z widokiem pod mikroskopem. Niestety nie zdradza to nic, czego byśmy nie wiedzieli wcześniej. A zastosowane komponenty pokazywały już wcześniej chińskie źródła .

Następnie należy zdjąć szereg elementów ochronnych, odłączyć anteny, wyjąć układ chłodzenia oraz zdemontować akumulator. Dopiero wtedy zyskujemy dostęp do płyty głównej. Po wyczyszczeniu chipu z pasty termoprzewodzącej naszym oczom ukazuje się NVIDIA GMLX30-A1. Jest on dwukrotnie większy od układu Tegra X1 znanego z pierwszego Nintendo Switch (207 mm² vs. 118 mm²).