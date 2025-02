Nintendo Switch 2 będzie droższe niż poprzednik

Joost van Dreunen, współzałożyciel firmy SuperData Research , opublikował analizę strategii Nintendo na przyszłość. Skupił się w niej na zmianach rynkowych, które zaszły od premiery poprzedniej konsoli firmy oraz na tym, w jaki sposób mogą one wpłynąć na nadchodzący system Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 może kosztować 399 USD

Zgodnie z twierdzeniami analityka, nowa konsola zadebiutuje na zupełnie innym rynku niż jej poprzedniczka, co ma znaleźć odzwierciedlenie w podejściu Nintendo, skupiającym się bardziej na długoterminowej stabilności platformy niż na samych wynikach sprzedaży sprzętu.

Jednym z elementów tej strategii jest zapewnienie wstecznej kompatybilności i płynnego przejścia z poprzedniego modelu, co pozwoli zachować dotychczasową bazę użytkowników i wysoki wskaźnik sprzedaży gier. Taka wizja idealnie wpisuje się w obecne tendencje w branży, gdzie coraz bardziej liczy się przywiązanie graczy do ekosystemu i biblioteki tytułów, niż jedynie do konkretnego urządzenia.