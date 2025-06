Unia bierze się za smartfony. Zmiany wchodzą w życie już 20 czerwca

Unia zmienia rynek smartfonów

Rozporządzenie ws. ekoprojektu to tak naprawdę dwie główne kwestie. Pierwsza nakłada na producentów nowe wymagania względem gwarancji, dostępności części oraz aktualizacji oprogramowania. Druga to nowe etykiety energetyczne dla wszystkich telefonów, które mają wyglądać podobnie, jak w przypadku pralek, suszarek i innych sprzętów AGD.

Nowe wymagania względem telefonów

Wreszcie producenci zostaną zobligowani do udostępnienia części zamiennych do smartfonów w czasie 5-10 dni roboczych. Co więcej, muszą one być dostępne przez co najmniej 7 lat od zakończenia sprzedaży danego modelu urządzenia na europejskim rynku.