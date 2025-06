Cła Donalda Trumpa uderzają w rynek smartfonów. Najbardziej w USA

Nowa polityka celna administracji Trumpa powoduje spore zamieszanie na światowych rynkach, co w dużej mierze dotyczy także rynku smartfonów. Według przytaczanej przez The Register najnowszej prognozy Counterpoint Research globalny wzrost dostaw smartfonów w 2025 roku spadnie do 1,9% (wcześniej prognozowano 4,2%) właśnie przez niepewność związaną z amerykańskimi cłami. Mówiąc prościej – ludzie mniej chętnie będą kupować nowe telefony.

Cła najmocniej uderzą w Amerykę

Najmocniej odczują to Stany Zjednoczone, gdzie spodziewany jest spadek dostaw o 3%, oraz Chiny, gdzie wzrost będzie zerowy. W innych regionach prognozowany jest niewielki wzrost: Europa +1%, Indie +2%, Ameryka Łacińska +3%, Bliski Wschód i Azja +6%.

Na nowych cłach najbardziej ucierpią Apple i Samsung, ponieważ obydwie firmy są mocno zakorzenione na amerykańskim rynku. Koszta ceł mogą zostać przerzucone na odbiorców końcowych, choć w USA, gdzie telefony często są finansowane przez operatorów, podwyżki cen mogą być mniej odczuwalne.

The Register cytuje jednego z analityków, który przekonuje, że niepewność spowodowana napięciami handlowymi sprawia, że kupujący stają się ostrożniejsi i powstrzymują się przed wymianą telefonów na nowsze. Do tego trzeba dodać nakładający się na to całkiem inny problem braku przełomowych nowości. Użytkownicy w krajach rozwiniętych czekają na kolejny wielki przełom w świecie smartfonów. Producenci próbują nas przekonać, że są nim rozwiązania AI, jednak nie przyczynia się do zwiększenia zainteresowania nowymi telefonami.