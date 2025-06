NVIDIA kradnie z Tajwanu. Może srogo za to oberwać

Tajwańskie media szeroko komentują atrakcyjne pakiety wynagrodzeń, które NVIDIA oferuje w celu pozyskania utalentowanych inżynierów. Firma intensywnie rozwija swoje struktury badawczo-rozwojowe na tzw. "Krzemowej Wyspie", planując otwarcie drugiego centrum R&D , co wymaga zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej.

NVIDIA zachęcając do przejścia oferuje więcej niż inne firmy

Zieloni oferują starszym inżynierom roczne pensje przekraczające 5,5 milionów dolarów tajwańskich (ok. 690 tysięcy złotych). To jednak nie wszystko - pracownicy mogą również liczyć na hojne coroczne premie, które są tradycyjnie wypłacane w tajwańskiej branży technologicznej oraz atrakcyjne opcje na akcje firmy. A warto przypomnieć, że NVIDIA to obecnie najdroższa firma na świecie wyceniania na prawie 3,5 biliona dolarów.