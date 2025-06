AMD oficjalnie ogranicza dostępność swoich kart graficznych

Kilka godzin temu zeszło oficjalnie embargo na recenzje nowej karty graficznej AMD , czyli modelu Radeon RX 9060 XT . Tym samym w sieci pojawiły się już pierwsze niezależne testy. Niestety, mimo iż Czerwoni przygotowali dwa warianty - z 8 lub 16 GB pamięci VRAM , to publikacji na temat tego pierwszego jest jak na lekarstwo. I to celowe działanie.

Możesz kupić tańszą kartę, ale nie poznasz jej wydajności

Co to oznacza? Można tylko gdybać. Po pierwsze wersja 16 GB lepiej wypada w wyższych rozdzielczościach, a więc premierowe recenzje będą przychylniejsze. Zwłaszcza, gdy na wykresach nie znajdą się warianty 8 GB. To skłoni większą liczbę osób do zakupu nowych kart AMD.