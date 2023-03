ZALMAN prezentuje tanie, bezprzewodowe klawiatury mechaniczne

Marzy Ci się klawiatura mechaniczna? Nie chcesz wydawać dużo pieniędzy? W takim razie ZALMAN ma coś dla Ciebie. Mimo niskiej ceny mowa o trzech typach przełączników Hot-Swap, piankowym wyciszeniu oraz podświetleniu RGB LED.

ZALMAN to południowokoreańska firma założona w 1999 roku, która z pewnością znana jest starszym czytelnikom Telepolis. Kiedyś ich obudowy, wentylatory czy coolery CPU gościły w wielu polskich komputerach. Powód? Fenomenalny stosunek ceny względem możliwości i jakości wykonania.

ZALMAN stawia na przełączniki Gateron z funkcją Hot-Swap

I chociaż o Koreańczykach jest w ostatnich latach dość cicho to oni cały czas pracują nad nowymi sprzętami. Tym razem mowa o małej i oryginalnie wyglądającej klawiaturze mechanicznej typu 65%.

ZALMAN ZM-K610 to klawiatura mechaniczna o wymiarach 311 x 103 x 40 milimetrów i wadze 764 gramów. Mamy tutaj do wyboru przełączniki Gateron Red, Brown i Yellow Pro. Nakładki wykonano z PBT i mają profil KCA. Szkielet klawiatury jest aluminiowy, obudowa zaś to tworzywo sztuczne (ABS). Nie zabrakło RGB LED.

Użytkownik ma do dyspozycji trzy tryby łączności - przewodowa, dongle 2,4 GHz lub Bluetooth. Wbudowany akumulator 3000 mAh pozwala podobno nawet na 73 godziny grania (z wyłączonym podświetleniem).

Data premiery i sugerowane ceny w Polsce nie zostały podane. Jednak specyfikacja jasno sugeruje, że będzie to propozycja za ok. 250 złotych. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - biało-niebieska oraz biało-szara.

