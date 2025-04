Pendrive czy karta pamięci to przeżytek. Jest coś znacznie lepszego

Nośniki półprzewodnikowe trafiają już nawet do najtańszych laptopów i komputerów stacjonarnych, niemal całkowicie wypierając klasyczne dyski twarde. Wielu entuzjastów PC ma szuflady pełne starszych, nieco wolniejszych czy mniejszych SSD. Rodzi się pytanie co z nimi zrobić? Na pomoc przychodzi marka Viper firmy Patriot .

Cena w Polsce to zaledwie 89 złotych

Patriot Viper EV330 to kieszeń na nośniki w formacie M.2 2230 , pozwalająca stworzyć samemu wydajną pamięć przenośną. Urządzenie ma kompaktowe wymiary wynoszące 45 x 45 x 12 milimetrów i masę 52 gramów oraz korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen 2 , zapewniając przepustowość do 20 Gbps , a więc znacznie więcej niż pendrive czy karta pamięci.

Mamy tutaj do czynienia z solidna obudową wykonaną z aluminium, co dodatkowo pozwala na odprowadzanie ciepła z SSD. Dopełnia to silikonowa nakłada amortyzująca. Całość kompatybilna jest z PC, konsolami oraz smartfonami. Sugerowana cena w Polsce ustalona została na 89 złotych.