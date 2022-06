Karty graficzne GeForce RTX 40 będą drogie i to nie tylko w zakupie

Kilka miesięcy dzieli nas od premiery pierwszych kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Te mają być drogie i nie mam tutaj na myśli samych kosztów zakupu.

Jeśli potwierdzą się ostatnie doniesienia, to pierwsza karta graficzna GeForce RTX 40 - a konkretnie model RTX 4090 - zadebiutuje w październiku tego roku. W kolejnych miesiącach do sprzedaży trafią RTX 4080, RTX 4070, aż dochodzimy do stycznia 2023 roku, kiedy to premierę będzie miała karta RTX 4060.

Karty GeForce RTX 40 będą drogie

Niestety, zapowiada się, że nowe karty będą drogie i nie chodzi tylko o koszt zakupu. Pisałem już o modelu RTX 4060, którego TGP ma być na poziomie ponad 220 W, czyli 50 W więcej w porównaniu do RTX 3060. To zaledwie wierzchołek góry lodowej, bowiem wyższe modele prawdopodobnie będą miały jeszcze wyższe zapotrzebowanie na prąd.

Takie wieści przekazał znany informator o pseudonimie @kopite7kimi. Jego zdaniem TGP najwyższego modelu RTX 4090 nadal pozostaje tajemnicą, ale nie można wykluczyć, że dobije aż do 600 W, które kilkukrotnie pojawiało się we wcześniejszych pogłoskach. Niższy model, czyli RTX 4080 ma mieć TGP na poziomie aż 420 W. To dokładnie o 100 W więcej niż jego poprzednik, czyli RTX 3080. Z kolei RTX 4070 może dobić do wartości 400 W.

Possible RTX 4080, PG139-SKU360, has a 420W TGP, still uses AD103. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 6, 2022

Co to oznacza? Przede wszystkim konieczność stosowania w komputerach mocniejszych zasilaczy, które są droższe. Po drugie, to też dużo wyższe rachunki za prąd. To właśnie karty graficzne są tym elementem w naszych PC-tach, który zużywa najwięcej energii. Podniesienie TGP oznacza, że w wymagających zadaniach (np. grach) cały zestaw będzie ciągnął jeszcze więcej prądu z gniazdka. Właśnie dlatego karty GeForce RTX 40 będą drogie i to nie tylko w zakupie.

Możemy jeszcze mieć nadzieję, że powyższe plotki, bo tym na ten moment są, okażą się nieprawdziwe. Jednak podobne informacje docierały do nas już kilkukrotnie, a to oznacza, że zapewne coś jest na rzeczy.

Zobacz: Pierwsza karta graficzna Intela zapozowała wreszcie do zdjęć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: simon hark / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechPowerUp