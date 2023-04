Matrox wiecznie żywy! Zapowiedziano autorskie karty graficzne

Legendarna firma na rynku kart graficznych pokazała nowe układy. Tym jednak razem Matrox stawia na architekturę Intel ARC Alchemist.

Matrox to firma założona w 1976 roku, która kojarzona jest głównie przez starszych czytelników Telepolis. Kiedyś specjalizowała się ona w akceleratorach i kartach graficznych. Niestety Kanadyjczycy z czasem przegrali z konkurencją jak NVIDIA czy ATI. W efekcie Matrox skupił się na rynku przemysłowym i medycznym.

Matrox LUMA to karty na bazie rodziny Intel ARC Alchemist

Wygląda jednak na to, że planowany jest powrót do klasycznych kart graficznych. Matrox poinformował bowiem o wypuszczeniu trzech nowych modeli, które oparte są na architekturze Intel ARC Alchemist. Wśród nich znajdziemy modele jednoslotowe oraz wersje chłodzone pasywnie.

Matrox LUMA to rodzina, w skład które wchodzą trzy karty graficzne - LUMA A310, LUMA A310F i LUMA A380. Wszystkie z nich na złączu PCIe 4.0 x16. Dwa pierwsze modele oferują cztery porty Mini DisplayPort 2.1, ostatni zaś cztery pełnowymiarowe DisplayPort 2.1. Zdolne są do wyświetlania obrazu 8K@60FPS lub 4K@120 FPS.

Matrox LUMA A310 ma ograniczony pobór mocy do 30 W, dzięki czemu możliwe było użycie chłodzenia pasywnego. Niestety nie zdradzono jak to przekłada się na taktowania. Matrox LUMA A310F to już do 50 W, a Matrox LUMA A380 to do 75W i tutaj zdecydowano się na użycie pojedynczych wentylatorów odśrodkowych.

Opisywane karty graficzne objęte są 3-letnim okresem gwarancyjnym. Sugerowane ceny pozostają nieznane. Patrząc jednak na design i informacje zawarte w specyfikacji Matrox nie planuje wypuszczać ich na rynek konsumencki. Bedą to raczej zastosowania dla biznesu i profesjonalistów używających wielu wyświetlaczy.

