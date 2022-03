AMD Radeon RX 6x50 XT: Ciemność! Widzę ciemność

Poznaliśmy kolejną informację dotyczącą nowych kart graficznych od AMD. Tym razem dotyczy ona ich wyglądu. Topowy Radeon ma być niemal całkowicie czarny.

Szykuje się gorący okres dla osób planujących zakup nowej karty graficznej. Nie tylko wzrosła dostępność i spadły ceny dotychczas oferowanych modeli, ale również AMD, NVIDIA oraz Intel szykują premiery nowych układów. Pojawić mają się propozycje z różnych segmentów cenowych i wydajnościowych.

Karty Radeon RX 6x50 XT zadebiutują 20 kwietnia

Zieloni powalczą sami ze sobą i zaatakują najwyższy pułap. Niebiescy wręcz przeciwnie - za cel obrali najpopularniejszy segment, czyli niski i średni. Czerwoni zaś planują zachować umiar, a ich nowe Radeony mają po prostu wyprzedzić dotychczasowe propozycje ze średniej i wysokiej półki.

Użytkownik Twittera o pseudonimie Greymon55 (ten sam, który jako pierwszy donosił o tym, że AMD planuje odświeżenie modeli RDNA2) opublikował kolejną ciekawostkę. Według jego informacji najwyżej pozycjonowany wariant, czyli AMD Radeon RX 6960, ma być całkowicie czarny. Nie wiadomo jednak czy mowa o wszystkich egzemplarzach, czy tylko o pewnej limitowanej serii.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz gdy Amerykanie to robią. Już AMD Radeon RX 6800 XT dostępny był z chłodzeniem w wersji Midnight Black. Debiut miał miejsce w kwietniu ubiegłego roku. Karta wpierw dostępna była tylko dla członków społeczności AMD The Red Team. Później jednak pojawiała się też co jakiś czas w oficjalnym sklepie i mogli ją kupić zwykli konsumenci.

Co więcej partnerzy AMD jak Sapphire, ASUS czy XFX z pewnością zaprezentują autorskie modele w znanych dla siebie stylistykach. Cechują się one przeważnie niższymi temperaturami i lepszą kulturą pracy.

Czym seria AMD Radeon RX 6x50 XT ma się różnić od dotychczasowej rodziny AMD Radeon RX 6x00 XT? Głównie szybszymi pamięciami i wyższym TDP, a więc i większą wydajnością w grach i programach. Według plotek i przecieków debiut nowych układów od Czerwonych nastąpi 20 kwietnia 2022 roku.

Źródło zdjęć: AMD, reddit

Źródło tekstu: Greymon55@Twitter, oprac. własne