Ceny AMD pójdą w górę. Tylko pierwsza parta ma być tania

Podwyżki staną się widoczne w ciągu kilku dni

Sytuacja ta związana jest rzekomo z wysokim popytem oraz ograniczoną liczbą kart dostępnych na rynku. Niektórzy sprzedawcy otrzymali po tysiąc egzemplarzy każdego z modeli, co stanowi znacznie lepszy wynik niż w przypadku serii NVIDIA Blackwell. Mimo to liczba kart może szybko okazać się niewystarczająca w obliczu dużego zainteresowania, co skłania producentów i dystrybutorów do planowanych podwyżek cen.