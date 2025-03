AMD świętuje sukcesy. Liczby robią wrażenie

Firma AMD zorganizowała niedawno w Tokio (Japonia) wydarzenie nazwane "Spring New Product Launch", na które zaproszono lokalnych influencerów, media oraz przedstawicieli partnerów biznesowych. Główną atrakcją były najnowsze karty graficzne Radeon RX 9000 oparte na architekturze RDNA 4 oraz dwa kolejne modele procesorów Ryzen 9000X3D .

Na rynku globalnym AMD to nadal niszowe rozwiązanie

Jednym z najciekawszych punktów imprezy okazała się wypowiedź Yoshiakiego Sato , Marketing Managera w japońskim oddziale AMD. W odpowiedzi na pytania dotyczące dostępności RDNA 4 ogłosił on, że według wewnętrznych danych Radeony osiągnęły w Japonii aż 45% udziału w rynku - najwyższy wynik w historii firmy w tym kraju.

„AMD nie jest przyzwyczajone do sprzedawania tak dużej liczby kart” - przyznał Sato, sugerując, że firma musi przygotować się na dalszy wzrost zainteresowania. Jednocześnie zapowiedział, że celem AMD jest osiągnięcie aż 70% udziału w rynku . To jednak BARDZO ambitne zadanie przy aktualnych problemach z dostawami.

Pojawiają się też wątpliwości co do tego, jak obliczane było wspomniane 45% udziałów w rynku. Najprawdopodobniej dotyczy to ostatnich tygodni na japońskim rynku, czyli okresu tuż po premierze serii Radeon RX 9070 (XT) i w zestawieniu z kartami GeForce RTX 5000, których po prostu nie ma w sklepach bo NVIDIA nawaliła z dostawami.