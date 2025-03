AMD dzieli partnerów na lepszych i gorszych. Tracą na tym klienci

Głównym problemem przy premierach ostatnich kart graficznych jest ograniczona podaż - popyt na nowe układy jest ogromny, a producenci nie zawsze są w stanie zapewnić wystarczającą liczbę urządzeń. Wygląda na to, że może być to częściowo wina AMD. Według najnowszych doniesień, Czerwoni zdecydowali się podzielić współpracujących producentów na dwie grupy, co wpłynęło na ilość przydzielanych im GPU.