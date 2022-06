Tak pojemnej i wytrzymałej karty pamięci jeszcze nie widziałeś

Szykuje się przełom na rynku kart pamięci? Micron zaprezentował rekordowo pojemną serię i400, której nie straszne bardzo niskie i wysokie temperatury.

Płyty DVD czy Blu-ray umierają powoli śmiercią naturalną. Są duże, niepraktyczne i charakteryzują się małymi pojemnościami. Za to dyski przenośne, pendrive'y czy karty pamięci mają się świetnie i wykorzystywane są zarówno przez laików, jak i entuzjastów w różnych urządzeniach.

Karty pamięci Micron i400 zaoferują pojemność do 1,5 TB

Potwierdza to zapowiedź najnowszej linii produktowej przez amerykańskiego giganta na targach Embedded World 2022 odbywających się aktualnie w Norymbergi w Niemczech. To właśnie tam Micron pochwalił się najpojemniejszymi na świecie kartami microSD.

Micron i400 to nowa seria kart pamięci typu microSDXC o pojemności od 64 GB do zawrotnych 1,5 TB, która skierowana jest do systemów wbudowanych. Mowa między innymi o kamerach monitoringu. Tym samym nie straszne jej temperatury od -25 do 85 °C. Co więcej producent obiecuje wysoką trwałość z możliwością nagrywania 24/7 przez 5 lat bez przerwy.

Amerykanie chwalą się "optymalizacjami pod kątem stałej wydajności", ale niestety nie zdradzają konkretów na temat prędkości odczytu i zapisu. Mowa tylko o spełnianiu norm Class 10, U3 i A2.

Tajemnicą pozostają również sugerowane ceny serii Micron i400. Biorąc jednak pod uwagę rekordowo dużą pojemność oraz specyficzną grupę docelową tanio z pewnością nie będzie.

