Karty graficzne Intel Arc nie wspierają kopania kryptowalut

Nienawidzisz górników i kryptowalut? W takim razie karta graficzna od Intela może być idealnym wyborem! Niebieskie układy nie wspierają podobno wcale kopania.

Nieco ponad miesiąc temu na rynku debiutowały wreszcie karty graficzne Intela do komputerów stacjonarnych. Mowa o serii Arc Alchemist i jednym ze słabszych modeli - Intel Arc A380. Jednak do tej pory trudno było go kupić, a jakby tego było mało dostępny był wyłącznie na rynku chińskim. To się jednak powoli zmienia.

Żaden z popularnych minerów nie działa z Intel Arc

Intel Arc A380, na razie tylko w wersji od chińskiego producenta GUNNIR, trafia do kolejnych recenzentów i zapalonych entuzjastów z USA. Każdy z nich od razu podejmuje się pomiarów i testów na własną rękę. Wnioski z jednego z nich są bardzo dobre, przynajmniej dla graczy.

Jeden z youtuberów zajmujących się kopaniem kryptowalut podzielił się ciekawą obserwacją. Sterowniki dla kart graficznych Intel Arc nie wspierają kopania kryptowalut. Internauta Dj Mines sprawdził wszystkie najpopularniejsze programy, takie jak NiceHash Miner, T-Rex Miner, lolMiner i TeamRedMiner.

Youtuber pokłada największe nadzieje w aktualizacji do Hive OS, czyli specjalnym systemie operacyjnym dla górników. Tak czy siak kopanie Ethereum, najpopularniejszej obecnie kryptowaluty, nadal jest w większości krajów nieopłacalne. Wszystko ze względu na niską cenę ETH i wysoką cenę prądu.

Mimo wszystko to dobre wieści - jeśli sytuacja się zmieni, a kryptowalutowe szaleństwo rozpocznie się na nowo to istnieje szansa, że w sklepach będą normalnie dostępne chociaż karty graficzne od Intela. A jak na razie ich stosunek ceny względem wydajności zapowiada się naprawdę dobrze.

